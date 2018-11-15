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Ankara Gençlik Kolları Başkanı: Takipçisi olacağız!

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "15 Temmuz davalarının her zaman takipçisi olacağız." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:37
Ankara Gençlik Kolları Başkanı: Takipçisi olacağız!

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "15 Temmuz'da bu ülkeyi yıkmaya, milletimizin onurunu ayaklar altına almaya çalışanlar bilsinler ki bundan sonra milletimizin iradesine ve hürriyetine karşı atacakları her adımda, yapacakları her planda karşılarında bu toprakların çelik, dirençli genç evlatlarını bulacaklardır. 15 Temmuz davalarının her zaman takipçisi olacağız." dedi.

15 Temmuz darbe davalarını takip etmek için Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önüne gelen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde "Tankı yumrukla durduran millet", "Vatan uğruna canımız feda", "Vatansız yaşanmaz" ve "Hep birlikte Türkiye olacağız" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

"Bir şey bilmez, korkar, kaçar" denilen halkın, sokaklara dökülerek hem düşmanlara hem de hainlere unutamayacakları bir ders verdiğini belirten Özdemir, "Tarihimiz birçok kahramanlık destanıyla doludur. Bu milletin çocukları olarak bizler de bu destanları, dinleyerek büyüdük." ifadesini kullandı.

"Davaların takipçisi olacağız"

Ali Osman Özdemir, 15 Temmuz'da millet olarak canlarından geçebileceklerini ama istiklalden asla vazgeçmeyeceklerini bütün dünyaya gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizi kukla idarecilerle yönetebileceklerini sanan, beğenmediklerini devirerek değiştirebileceğine inanan, milletimizin iradesini hiçe sayıp devletimize kastedenler ne zaman aynı şeye yeltenirlerse her seferinde karşılarında milletimizin o derin ferasetini ve şiddetli cevabını bulacaklardır. Biz bu ülkenin aydınlık gençleri olarak 2 yıl önce gerçekleşen bu hain darbe girişimine karşı hem yüreğimizi hem de bedenimizi ortaya koyduk. 15 Temmuz'da bu ülkeyi yıkmaya, milletimizin onurunu ayaklar altına almaya çalışanlar bilsinler ki bundan sonra milletimizin iradesine ve hürriyetine karşı atacakları her adımda, yapacakları her planda karşılarında bu toprakların çelik, dirençli genç evlatlarını bulacaklardır. 15 Temmuz davalarının her zaman takipçisi olacağız."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:37
  1. Ali Osman Özdemir
  2. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı
  3. 15 Temmuz
  4. 15 Temmuz davaları

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