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Gündem Ankara felaketi yaşadı ama Mansur kayıp!
Gündem

Ankara felaketi yaşadı ama Mansur kayıp!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 06:00:00 -
Ankara felaketi yaşadı ama Mansur kayıp!

Ankara akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla kabusu yaşarken CHP'li Mansur Yavaş yine şehri yalnız bıraktı.

Başkentte kısa süreli sağanak şehri alt üst etti.

En acı haber!

Gece en acı haber Sincan'dan geldi. Alparslan Mahallesi'nde yağıştan caddedeki tabelanın altına sığınan 2 kişi, tabelanın üzerlerine düşmesiyle yaralandı. Olayda 20 yaşındaki Ayşe Yavuz adlı genç kadın hayatını kaybetti. Diğer vatandaşın adı öğrenilemezken, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yağmurla birlikte başkent sular altında kaldı, yollar göle döndü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan fırtınanın etkili olduğu Sincan'da apartmanın çatısı uçtu. Bir araca da seyir halindeyken yıldırım isabet etti.

Tüm bunlar yaşanırken şehrin yöneticisi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise tek ses çıkmadı.

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