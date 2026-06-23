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Aktüel Ankara faresi kedileri kovaladı!
Aktüel

Ankara faresi kedileri kovaladı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde bir farenin kedileri kovalaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, doğanın alışılmış düzenini tersine çeviren ilginç anlar yaşandı.

Sokakta karşı karşıya gelen iki kedi, tek bir fareyi yakalamakta zorlandı. Kaçması beklenen fare ise kedilerden korkmak yerine üzerlerine yürüyerek iki kediyi de tek tek kovaladı. Fare karşısında geri adım atan kedilerin şaşkınlığı, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi görürken, sıra dışı anları kayda alan vatandaş, "Ankara Sincan'da safari" yorumu yaptı.

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