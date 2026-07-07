Ankara ev sahipliğinde 36. NATO Zirvesi: Rutte 3 stratejik sözleşmeyi açıkladı

Ankara, transatlantik savunmanın kalbine ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, savunma üretimi ve yatırımların ön planda olduğu Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumun açılışında üç stratejik tedarik sözleşmesini peş peşe duyurdu.

Rutte'nin masaya koyduğu tablo netti: Airbus'tan 12 uçak, NATO'nun ISR gücüne 5 adede kadar Triton İHA ve 10 adede kadar Saab Global Eye erken uyarı uçağı. Hepsi tek bir başlıkta buluşuyordu; çok uluslu iş birliği.

Forumun açılışı: Yaşar Güler ve müttefik bakanlar masada

Foruma Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve müttefik ülkelerin savunma bakanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rutte, hava savunma sanayisine ilişkin bir dizi anlaşmayı bu salonda duyurdu.

Rutte, NATO'nun Lahey'de düzenlenen 35. zirvesinde savunma sanayisine daha fazla yatırım yapma kararı aldıklarını hatırlattı. Bir yılda kat edilen mesafenin sonuçlarını artık Ankara'da gördüklerini söyledi.

Lahey'den Ankara'ya: bir yılda milyarlarca dolarlık imza

Genel Sekreter, Atlantik'in her iki yakasından müttefiklerin ve sanayi kuruluşlarının büyük projelere imza attığını vurguladı. "Milyarlarca Amerikan Doları değerinde sözleşmeler de imzaladılar" dedi.

Rutte bu harcamayı boşa gitmiş bir para olarak görmediğini şu sözlerle anlattı: "Bunlar bizim güvenliğimiz için, ekonomimizi yukarıya çekebilmek için ve on binlerce yeni istihdam oluşturabilmek için iyi harcanmış bir para."

Rutte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın el ele inovasyon yaptığını belirterek konuşmasını güçlü bir cümleyle taçlandırdı: "Bir milyar insanı koruyoruz ve biz ittifakımızın her bir santimetresini bu şekilde koruyoruz."

Birinci sözleşme: Airbus'tan 12 uçak ve A400M projesi

İlk duyuru Airbus üzerineydi. Rutte, çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10'uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini açıkladı.

Genel Sekreter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün birçok, birçok müttefikimiz, tanker, transport filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar. Airbus, aynı zamanda Airbus'un A400 modeliyle alakalı bir yapısını da, yeni bir platformunu da ortaya koyuyor. A400 ile birlikte oldukça yüksek kabiliyetli ve çok uluslu bir proje görüyoruz."

Rutte, bu duyurunun önemini vurguladı. "Airbus platformu Avrupa'da endüstri liderliği yapıyor ve NATO-AB iş birliğini genişleterek ABD'deki sanayi ortaklarımıza kadar götürüyor. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllara artık hazırız" ifadelerini kullandı.

İkinci sözleşme: ISR gücüne 5 Triton İHA

Sıradaki duyuru insansız hava araçları üzerineydi. Rutte, NATO'nun ISR (İstihbarat, Gözlem ve Keşif) gücüne 5 adede kadar Triton yüksek irtifa, uzun havada kalış süreli insansız hava aracı eklendiğini açıkladı.

Bu araçların geniş deniz alanları üzerinde gece gündüz kesintisiz gözetleme imkânı sunacağını belirten Rutte, "Bu araçlar, yüksek irtifada uzun süre uçabilir ve açık denizler de dahil olmak üzere geniş alanları, diğer pek çok hava aracına kıyasla çok daha verimli bir şekilde tarayabilir" dedi.

Genel Sekreter, Triton'un tehditleri erkenden tespit etmeye, deniz ulaştırma hatlarını korumaya ve Kuzey Kutbu bölgesi gibi zorlu coğrafyalardaki operasyonlara katkı sunacağını söyledi. Üretimi Northrop Grumman'ın üstlendiğini belirten Rutte, "Bu, kelimenin tam anlamıyla bir 'NATO yapımı' projesidir ve Atlantik'in her iki yakasında da istihdam oluşturmaktadır" diye konuştu.

Üçüncü sözleşme: 10 Global Eye ile E-3'ün yerini alacak sistem

Son duyuru, NATO'nun onlarca yıldır göklerdeki gözü olan E-3 havadan erken uyarı ve kontrol sistemine dairdi. Rutte, bu sistemin Kuzey Norveç'ten Güney Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada konuşlandırıldığını, büyük hizmetler verdiğini ancak vadesinin yavaş yavaş dolduğunu aktardı.

İşte devreye giren yeni sistem: "Bugün, çeşitli müttefikler, bunların yerini alacak 10 adede kadar Saab Global Eye uçağının ortak tedarikini duyuruyor." Rutte, bu adımın NATO'nun gözetleme ve erken uyarı kabiliyetini önümüzdeki on yıllar boyunca güçlü tutacağını söyledi.

Global Eye'ın hava, deniz ve kara sahalarında tek platform üzerinden eş zamanlı gözetleme sağladığını belirten Genel Sekreter, sistemin drone sürüleri, balistik füzeler ve seyir füzeleri dahil karmaşık tehditleri tespit etme, izleme ve tanımlama konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Rutte, programı da bir başarı hikayesi olarak tanımladı: "Global Eye da; ABD endüstrisinin hayati katkılarıyla, Avrupalı ve Kanadalı endüstriler tarafından hayata geçirilen transatlantik bir programdır. Bu, yine NATO bünyesinde ortaya konmuş gerçek bir başarı hikâyesidir."

İmza masasında hatıra fotoğrafı

Programın sonunda anlaşmalarda yer alan ülkelerin temsilcileri, ilgili oldukları duyuruların ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara, üç sözleşmenin duyurulduğu zirveye ev sahipliği yaparak transatlantik savunma iş birliğinin merkezine yerleşti.