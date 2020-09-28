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Gündem Ankara Emniyeti'nden HDP'li Bilgen açıklaması
Gündem

Ankara Emniyeti'nden HDP'li Bilgen açıklaması

Gözaltındaki terör sevici HDP'li Ayhan Bilgen'in gıda zehirlenmesi geçirmesi sonrası hastaneye götürülmediği iddia edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bu iftiraları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 04:35:00 -
Ankara Emniyeti'nden HDP'li Bilgen açıklaması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gıda zehirlenmesi geçiren HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in hastaneye götürülmediği iddiası yalanlandı.

Durumla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 27 Eylül itibarıyla farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüphelinin aynı yemekten yediğini ancak, Ayhan Bilgen'in de aralarından bulunduğu sadece 3 şüpheliden şikayet geldiği ve rahatsızlananların tedavi edildiği açıklandı.

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