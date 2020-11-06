  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 08:57:37 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı
Gündem

Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından hükümeti hedef alan CHP kanadına çok sert tepki gösterdi.
ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı
Dünya

ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bo..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay