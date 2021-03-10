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Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:28:00 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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