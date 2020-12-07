Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse arasında önerge tartışması yaşandı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Köse, söz alarak AK Parti ve MHP grubunun komisyona sunacağı önergeyi okumak istedi.

Başkan Yavaş'ın, önergelerin toplantı öncesinde verilmesi gerektiğini, bu yapılmadığı için önergenin gündeme alınmayacağını söylemesi üzerine AK Parti ile MHP grubu duruma itiraz etti. Köse, "Meclisi susturamazsınız, yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez." ifadesini kullandı

İtirazın kabul edilmemesi üzerine meclis üyeleri durumu masalara vurarak protesto etti. Başkan Yavaş, toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından AK Parti ve MHP grubu toplantıyı terk etti. Bunun üzerine Yavaş, toplantının karar yeter sayısı olmadığı için 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de yapılmak üzere ertelendiğini duyurdu.

- "Anlaşılıyor ki sunumumu bir türlü yaptırmak istemiyorlar"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gönlümüz isterdi ki geçen bütçe görüşmelerinde gözlerimizin içine bakarak ve direkt hitap ederek sorulan soruları, aynı şekilde gözlerinin içine bakarak yanıtlayalım. Anlaşılıyor ki bu sunumu bir türlü yaptırmak istemiyorlar. Ankara halkı adına geçen bütçe konuşmasında AK Parti ve MHP'li Grup Başkanvekillerinin bana sorduğu sorulara cevap vereceğim." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Köse, toplantıyı terk etmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Büyükşehir tarihinde hiç olmadık bir şeyle karşılaştık. Meclis üyeleri, soru önergelerini, toplantının başında, ortasında veya sonunda verebilir. Soru önergesi hakkımız, mikrofonda konuşma hakkımız Sayın Mansur Yavaş tarafından engellenmiştir. Mikrofonlar susturulamaz. Bu mecliste tüm meclis üyeleri istediği zaman konuşabilir. Bunu protesto ediyorum. MHP ile beraber meclis salonundan çıktık. Despotik bir durum söz konusu. Mansur Yavaş mikrofonu kapatıyor, biz de protesto ediyoruz."







