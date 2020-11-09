  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Aktüel

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kasım ayının birinci toplantısında, Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu mahalleleri kesişiminde bulunan "Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı"nın isminin "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirilmesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:00:40 -
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi kasım ayı birinci olağan meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyenin konferans salonundaki toplantı, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Başkan Yavaş, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

10 Kasım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anan ve şükranlarını sunan Yavaş, Azerbaycan'ın işgal altındaki Şuşa şehrini geri almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Azerbaycan halkını tebrik etti.

Toplantıda, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi ve Çayyolu Mahallesi kesişimindeki "Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı"nın ismi "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.

Toplantıda, ayrıca komisyon raporları ve önergelerin oylaması yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan'ın Türk dünyası için özel öneme sahip "Şuşa" şehrinin adının bir caddeye verilmesi önergesi ilgili komisyona sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin bütçeleri ile ilçe belediyelerinin bütçeleri, 2021 yılı minibüs ruhsat ve otopark ücretlerinin görüşülmesine ilişkin maddeler komisyona havale edildi.

Yavaş, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil

12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle dev..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...
Gündem

PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

TSK'nın, Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar ve kurulan üs bölgeleri ile iyice köşeye sıkıştırdığı teröristlerin üst yapılanması KCK'nın sözd..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay