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Gündem

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi karıştı! Güvenlik görevlileri AK Parti meclis grubuna saldırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'maya' tartışması çıktı. Güvenlik görevlileri, AK Parti meclis grubu üyelerine sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 23:20:00 -

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Ankara'da un var, su var ama ekmek yapacak maya yok" deyince tartışma çıktı.

Meclise verilen aranın ardından belediye güvenlik görevlileri AK Parti meclis grubu üzerine sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Kimliği belirsiz kişiler meclis üyelerini tehdit ederek, "Hesap soracağız" şeklinde seslendi.

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