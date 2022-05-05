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Ekonomi Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanla duyurulan bölümlere öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 13:50:00 -
Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların; Nüfus cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  yabancı  dil  sınav  sonuç  belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi (Prof. ve Doç. adayları için), yayın listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıflar,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Doçent adayları 4 adet, Dr.  Öğ.  Üyesi  adayları  4  adet)  Ankara  Bilim  Üniversitesi  Rektörlüğüne  şahsen  veya  posta  ile başvurmaları   gerekmektedir   (Dilekçeye   özgeçmiş,   doçentlik   belgesi,   yayın   listesi   ayrıca eklenecektir). Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA

Telefon                  0 312 397 01 50

Başvuru Süresi    : 30.04.2022-16.05.2022

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