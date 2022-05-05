Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların; Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi (Prof. ve Doç. adayları için), yayın listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Doçent adayları 4 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ayrıca eklenecektir). Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA

Telefon 0 312 397 01 50

Başvuru Süresi : 30.04.2022-16.05.2022

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