  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara anlaşması sona eriyor
Gündem

Ankara anlaşması sona eriyor

İngiltere'de iş kuran Türk girişimcilerin şirket kurarak veya kendi işini yaparak oturma izni almasını sağlayan Ankara Anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinde son bulacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 04:05:00 -
Ankara anlaşması sona eriyor

Birleşik Krallık 1 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmış ancak 1 yıl sürmesi planlanan geçiş döneminde Ankara Anlaşması yürürlükte kalmayı sürdürmüştü. Geçiş süresinin bitişiyle yani 1 Ocak 2021'de Ankara Anlaşması da sonlanacak.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963'te imzalanan anlaşma ile iş insanlarının İngiltere'de şirket kurarak yaşamasına izin veriliyordu.

Anlaşmanın sonlanmasına kısa süre kala bu anlaşma üzerinden İngiltere'ye başvurularda artış olduğu kaydediliyor. Yalnızca bu yıl Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye yapılan başvuruların sayısının 20 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir
Sağlık

Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, koronavirüse karşı dünyada geliştirilen tüm aşıların "Çöp olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile geti..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay