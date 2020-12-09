Ankara anlaşması sona eriyor
İngiltere'de iş kuran Türk girişimcilerin şirket kurarak veya kendi işini yaparak oturma izni almasını sağlayan Ankara Anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinde son bulacak.
Birleşik Krallık 1 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmış ancak 1 yıl sürmesi planlanan geçiş döneminde Ankara Anlaşması yürürlükte kalmayı sürdürmüştü. Geçiş süresinin bitişiyle yani 1 Ocak 2021'de Ankara Anlaşması da sonlanacak.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963'te imzalanan anlaşma ile iş insanlarının İngiltere'de şirket kurarak yaşamasına izin veriliyordu.
Anlaşmanın sonlanmasına kısa süre kala bu anlaşma üzerinden İngiltere'ye başvurularda artış olduğu kaydediliyor. Yalnızca bu yıl Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye yapılan başvuruların sayısının 20 bine yaklaştığı belirtiliyor.