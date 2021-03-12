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Ekonomi Ankara Anıt Emlak Müdürlüğü, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı
Ekonomi

Ankara Anıt Emlak Müdürlüğü, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı

Ankara’da 7 adet ticari ve konut arsaları Anıt Emlak Müdürlüğü’nce 1.106.700 TL ile 12.785.000 TL fiyat aralığında açık ve kapalı teklif usullerine göre satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:11:00 -
Ankara Anıt Emlak Müdürlüğü, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre nitelikleri  ilanda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,  5.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile;  24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

Satışa katılmak isteyenler ihaleye ilişkin bilgileri www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından öğrenebilirler. Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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