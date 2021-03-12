Ankara Anıt Emlak Müdürlüğü, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı
Ankara’da 7 adet ticari ve konut arsaları Anıt Emlak Müdürlüğü’nce 1.106.700 TL ile 12.785.000 TL fiyat aralığında açık ve kapalı teklif usullerine göre satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre nitelikleri ilanda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 5.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile; 24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.
Satışa katılmak isteyenler ihaleye ilişkin bilgileri www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenebilirler. Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71
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