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Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek, AK Partili Mehmet Özhaseki için oy istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankapark'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki için oy istedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:32
Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek, AK Partili Mehmet Özhaseki için oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia, hafta sonunda 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de hafta sonunda Ankapark'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki için oy istedi.

Gökçek Ankapark'ı ziyaret etti oy istedi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankapark'ı ziyaret edenler arasıydaydı. Vatandaşlarla bir araya gelen Gökçek, Ankara'da hizmetin devam etmesi için Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için oy istedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:32
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. Ankapark Wonderland Eurasia
  3. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  4. AK Parti
  5. Melih Gökçek oy istedi

YORUM YAZ

  • AnketAnket54 dk önce
    Haseki yüzde 56, mansur 44...istanbul binali yüzde 54, ekrem 46, izmir soyer yüzde 51, zeybekçi 49...kaydedin
  • Akp liAkp li56 dk önce
    Oz hasekiye oy verecektim o malun adam oy istedigi icin oyum mansura
  • Dsp solcusuDsp solcusu57 dk önce
    La hadi mansura seçim öncesi böyle yaptılar. O zaman 600 bin dolar ne vermediği vergiler ne.Yok baba yok secimi bahane edip de aklanamaz şerefsiz hırsızın biri Ankara ona teslim edilmez.Bir de yalancı ha en tehlikelisi
  • ChpliChpli58 dk önce
    Ne yalan söyleyim kız arkadasimla gittim selfie cektik. Baba adam yapmiş.Cok fazla da insan girip çikiyor. Melih gökçeğe haksizlik yapilmiş bence.Ben bu seçim reise oy verecek.Mansur zaten patladı
  • RüzgarRüzgar1 sa önce
    Ankaparka gittim iğne atsan yere düşmüyor para basıyor hani kimse gelmezdi?La bu chpliler ne iftiracı ya
  • HasanHasan1 sa önce
    Beyler şimdiden söyleyim mansur her tür gidici...Melihin yaptığı anka pata basiyo
  • ZekiZeki1 sa önce
    Melih haksız dediler 3 günde 2 milyon kişi geldi.Para basiyo anka park
  • sadrettinsadrettin1 sa önce
    DIBINE KADAR DELIKANLISIN SAYIN MELIH.
  • BozoBozo1 sa önce
    Madem bu anka park masrafı israftı 3 gündür 2 milyon kişi nasıl uğradı.Resmen kar yeri..Melih başkan haklı cikti
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Ankaparka en çok chpliler b.k atıyor en çok onlar orada foto cektriyo 
  • Hizmet bedeliHizmet bedeli1 sa önce
    Vereceğiniz oydur demek istemiş şimdi melih bey sen dedin diye yuvalanarak sekerek sıplayarak taklalar atarak beş dönemdir kayseride kepce kulak hasekiye oy veriyor değildik şimdi gidib ankarada oymu kullanalım.senin yöntem bey efendi mafya yönetimi idi.

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