Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek, AK Partili Mehmet Özhaseki için oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia, hafta sonunda 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de hafta sonunda Ankapark'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki için oy istedi.

Gökçek Ankapark'ı ziyaret etti oy istedi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankapark'ı ziyaret edenler arasıydaydı. Vatandaşlarla bir araya gelen Gökçek, Ankara'da hizmetin devam etmesi için Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için oy istedi.