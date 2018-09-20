Ankapark ihalesinin kazananı belli oldu

Ankapark ihalesini, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı

Daha önce birçok kez ihaleye çıkılan ancak teklif veren olmadığı için ertelenen ihalenin sonuncusu 2 Ağustos'ta düzenlenmiş ancak yine ertelenmişti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in en büyük projelerinden olan Ankapark yaklaşık 2 milyar TL’ye mal edilmişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bugün katıldığı bir televizyon kanalında ihaleye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok konuşuluyor ve tartışılıyorsa çok önemli bir proje demektir. İnşallah uygun bir talipli olur ve neticelenir. Bu iş kolay değil profesyonellik gerektiren bir iş. Herkesin işletebileceği bir proje değil. Oradaki makinalar hassas. Allah korusun kaza bela olur bu yüzden profesyonel kişilerin işletmesi lazım. Ben her ihaleden bir sonuç bekliyorum. Sonuç beklemediğim ihaleyi yapar mıyım? Bu ihaleden de olumlu sonuç bekliyorum.”