ANKAMOB Başkanı Taklacı'dan "korsan mobilyacı" uyarısı:

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "korsan mobilyacılık" yapanlar olduğunu belirterek, "Mobilya alırken ve yaptırırken kayıtlı esnaf tercih edilmeli, işi yapanın vergi ve oda kaydının bulunup bulunmadığı sorulmalı ki mağduriyet yaşanmasın." dedi.

Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle başkentin Siteler bölgesinde "korsan" diye tabir edilen ve vergi mükellefi olmayıp, komisyonculuk yaptığı belirlenen bazı işletmelerin mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

Siteler'in 20 bin civarında işletmesi ve 150 binden fazla istihdamıyla Türkiye'nin en önemli mobilya sanayi ve katma değer oluşturan bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Taklacı, "Siteler mobilyası sağlamlığı ve kalitesiyle ün yapmıştır. Son günlerde buradaki esnafımızın başı, diğer sektörlerde 'korsan' diye tabir edilen, vergi denetimsiz üretim ve komisyonculuk yapanlar nedeniyle dertte. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iş yerlerinden izinli olanların çoğalması sebebiyle artış gösteren vergisiz üretim, vergi mükellefi esnafımıza büyük zarar veriyor, kayıt dışılığı artırıyor, müşteri mağduriyetlerini çoğaltıyor ve haksız rekabete yol açıyor." dedi.

Taklacı, profesyonel mobilyacı olmayan farklı meslek sahiplerinin, mutfak vestiyeri gibi özel ölçülü işleri yapmaya çalışması sonucu ortaya çıkan kötü işler nedeniyle vatandaşı mağdur ettiğini bildirdi.

Müşterilerin bu konuda tedbirli davranması gerektiğini vurgulayan Taklacı, şöyle konuştu:

"Bu tarz ürünlerin biraz da hesaplı olduğunu düşünen müşteri siparişini vermiş ancak ürün ya teslim edilmemiş ya eksik ya da ayıplı olarak gelmiş. Sipariş fişi yok, tahsilat makbuzu yok, fatura yok, vergi yok, oda kaydı yok. Müşteriler tarafından bu kayıtsız esnafa ilişkin yoğun şikayet var. Bu tür vakalar yıllardır sağlamlığı ve kalitesiyle ün yapmış Siteler markasını zedelemektedir."

- "Korsan iş yapanlar maliyeye bildirilmeli"

Taklacı, ahilik kültürüyle yetişmiş, tüm yasal yükümlülükleri yerine getiren, müşterisini velinimeti sayan, yıllar sonra bile yaptığı ürünün arkasında sapasağlam duran ve ustalıklarıyla dünyayı kıskandıran esnaf ve sanatkarların bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Bu denetimsizliğe son verilmesi gerektiğini belirten Taklacı, şunları kaydetti:

"Mobilya alırken ve yaptırırken kayıtlı esnaf tercih edilmeli, işi yapanın vergi ve oda kaydının bulunup bulunmadığı sorulmalı ki mağduriyet yaşanmasın. Vatandaşlarımız, esnafın sicil numarasını öğrenip odamızdan işletme hakkında bilgi alarak işini yaptırmalı. Korsan iş yapanlar maliyeye bildirilmeli ve haksız kazancın önüne geçilmeli."