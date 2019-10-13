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Anka Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verildi.

13 Ekim 2019 Pazar 09:39
Anka Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyon sahasındaki kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran insansız hava araçlarına (İHA) yenileri eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk Anka İHA sistemi teslimatını gerçekleştirdi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla yapılan kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla Ankalar envantere katıldı. Anka, geçen yıl Ege ve Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Elektro optik ve kızılötesi kameralar, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) gibi faydalı yüklere sahip 3 hava aracı ve yer birimlerinden oluşan sistem, gece ve gündüz, kötü hava şartları dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirecek.

Sahip olduğu radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

Ege ve Akdeniz'de keşif görevi yapacak Anka sayısı 22 oldu

Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek Anka sayısı, bu teslimatla birlikte toplam 22'ye ulaştı. Anka'ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı.

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envantere girdi. Ankaların konfigürasyonları güvenlik güçlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendi. Yeni faydalı yüklerle kabiliyetleri artırılan Ankaların, keşif-gözetleme yetenekleri güçlendirilip daha geniş alanı kapsayacak şekilde geliştirildi.

İç güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlarda da görev alan Ankalar, karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

Ankalar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına da operasyonel destek veriyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:39
  1. ANKA
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. İHA
  4. insansız hava aracı
  5. TUSAŞ
  6. Anadolu Ajansı

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