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Teknoloji ANKA-3’ün özellikleri belli oldu
Teknoloji

ANKA-3’ün özellikleri belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi"nin (MİUS) özellikleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 18:02:00 -
ANKA-3’ün özellikleri belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan kanat formundaki insansız savaş uçağı ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Mart 2023’te ilk kez görüntülendi.

ANKA-3’ün teknik özellikleri ise belli oldu. MRBS’23’te yapılan sunuda ANKA-3 sisteminin teknik özellikleri açıklanırken 6.500 kg maksimum kalkış ağırlığına sahip olması bekleniyor.

ANKA-3'ün teknik özellikleri şöyle:

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

MRBS’23’te konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kotil, ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi ilk uçuşa hazırlandığı ifade etti. Kotil açıklamasında, "ANKA-3’ün uçuşuna gün sayıyoruz. Öncesinde küçük bir delta kanat yapıp uçurduk. Nasıl uçtuğunu biliyoruz" dedi.

TUSAŞ ANKA-3 MİUS’un ilk görselleri paylaşılmıştı

TUSAŞ ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin ilk görselleri ve ilk uçuşa kadar test takvimi paylaşılmıştı. Yeni Şafak tarafından aktarıldığı üzere Ocak 2023’de ilk prototipin yapısal montajı tamamlandı. Şubat-Mart 2023’te ise montaj ve yer testlerinin tamamlanması bekleniyor. Nisan 2023’de motor çalıştırma ve taksiye başlayacak olan ANKA-3 MİUS’un ilk uçuşu için de aynı ay hedefleniyor.

ANKA-3 MİUS’un görev tanımlarında hava-yer, SEAD-DEAD (Hava Savunnma Sistemlerinin Bastırılması-Yok Edilmesi), İGK (İstihbarat-Keşif-Gözlem) ve Elektronik Harp gibi görevler yer alıyor. ANKA-3’e ilişkin görsellerde iç silah istasyonlarının yanında muadillerinden farklı olarak dış silah istasyonları da opsiyon olarak yer alıyor. Dış silah istasyonlarında TEBER-82 ve TEBER-81 güdüm kitli genel maksat bombaları göze çarpmakta. 7 ton sınıfında olacak ANKA-3’te ilk etapta AI-322 veya muadili bir turbofan motorun kullanılacağı değerlendirilebilir.

ANKA-3, ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 2023 Bütçe Görüşmesi’nde duyurulmuştu:

"TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor, bu da yeni müjdemiz. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil projemiz: ANKA-3 MİUS. ANKA-3; jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri inşallah milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Yüksek yük taşıma kapasitesi ve kuyruksuz yapının sağladığı düşük radar izi gibi detaylar göz önüne alındığında ANKA-3 MİUS’un Bayraktar KIZILELMA’nın yanında yer alacak hava-yer odaklı bir derin taarruz platformu olacağı değerlendirilebilir.

Dikkat çeken bir diğer husus ise ANKA-3’ün sınıfını belirtmek maksadıyla MİUS ibaresinin yer almasıdır. Bu açıdan MİUS, SİHA ve TİHA gibi Türkçe sınıflandırmaların devamı olarak da ele alınabilir.

DefenceTürk

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