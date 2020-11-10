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Aktüel Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre pedal çevirdiler
Aktüel

Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun: - "Grubumuzdaki görme engelli arkadaşlarımız 'tandem' olarak adlandırılan çift kişilik bisikletlerin arkasında pedal çevirerek bize eşlik ediyor. Etkinliğimizle hem spora engel olmadığını gösteriyoruz hem de her yıl Ata'mızı ziyaret ediyoruz" - Görme engelli bisikletçi Cengiz Gülegül: - "Yolculuk esnasında bazen zorlansam da Ata'mızı ziyaret edecek olmanın heyecanıyla 500 kilometre yolu tamamladım" - "Engelliler eve kapanmasın, dışarı çıksınlar. Başarmak istiyorlarsa cesaretli olsunlar ve 'engelliler, bunu, şunu yapamaz' gibi sözlere aldırış etmesinler"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:06:53 -
Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

ANKARA (AA) - Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 500 kilometrelik yolu bisikletleriyle tamamlayarak geldikleri Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

10 bisikletçi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Mersin'den Ankara'ya geldi.

Anıtkabir'i ziyaret eden bisikletçiler, Atatürk'ün kabrinde saygı duruşunda bulundu.

Grupta yer alan Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri "Pedala Engel Yok" projesi kapsamında, Anıtkabir'e ulaşmak için 5 Kasım'da bisikletleriyle Mersin'den yola çıktıklarını belirtti.

Günde ortalama 100 kilometre pedal çevirerek 500 kilometrelik yolu 5 günde tamamladıklarını ifade eden Uygun, "Grubumuzda görme engelli arkadaşlarımız da var. Görme engelli arkadaşlarımız 'tandem' olarak adlandırılan çift kişilik bisikletlerin arkasında pedal çevirerek bize eşlik ediyor. Etkinliğimizle hem spora engel olmadığını gösteriyoruz hem de her yıl Ata'mızı ziyaret ediyoruz." dedi.

Uygun, projeyi gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını belirterek desteğinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

- "Ata'mızı ziyaret edecek olmanın heyecanıyla yolu tamamladım"

Görme engelli bisikletçi Cengiz Gülegül, etkinliğe ilk kez katıldığını ve yolun zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirerek "Yolculuk esnasında bazen zorlansam da Ata'mızı ziyaret edecek olmanın heyecanıyla 500 kilometre yolu tamamladım." ifadesini kullandı.

Bisiklet dışında farklı sporlar da yaptığını söyleyen ve engellilere tavsiyelerde bulunan Gülegül, "Engelliler eve kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Başarmak için cesaretli olsunlar ve 'engelliler, bunu, şunu, yapamaz' gibi cümlelere aldırış etmesinler." diye konuştu.

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