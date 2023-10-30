Angelina Jolie'den Gazze çağrısı: acil ateşkes talep etti! Binlerce 'helal olsun' mesajı aldı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik katliamlarına tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, "İnsanlık acil ateşkes talep ediyor" diyerek çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, 7 Ekim sabahı Hamas militanlarının gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” operasyonunun bir terör eylemi olduğunu belirtirken, “Ancak bu, Gazze’de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkânı bulunmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez” ifadelerini kullandı. Filistin halkının “toplu olarak cezalandırıldığını” belirten ünlü oyuncu, “İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır” dedi.

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