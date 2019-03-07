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Anemurium Antik Kenti’nde kazı süresi 1 yıla uzatıldı

Mersin’in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığı bildirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:55
Anemurium Antik Kenti’nde kazı süresi 1 yıla uzatıldı

Mersin’in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığı bildirildi.


Anemurium Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık yapan Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla antik kentteki kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığını açıkladı.


Kazıda ortaya çıkan eserlerin ülke turizmine çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Tekocak, “Sadece Türk Arkeolojisi için değil aynı zamanda Dünya Arkeolojisi içinde dönüm noktası sayılacak bu proje ile Anemurium ve ülkemiz kültür tarihi açığa çıkartılırken, aynı zamanda Anamur ve Türkiye’nin tanıtımında çok önemli adımlar atılacaktır” dedi.


Doç. Dr. Mehmet Tekocak, bu projeyle 20 ören yerinde 12 ay sürdürülecek kazılarla, bir yandan arkeolojik keşiflerin artırılması ve elde edilen verilerin bilim dünyasına aktarılması hedeflenirken diğer yandan da daha fazla arkeolog, restoratör ve arkeoloji işçisine istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:55
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