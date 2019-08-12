0553 313 94 23

Andy Murray mağlubiyetle döndü

- Büyük Britanyalı tenisçi Murray, ameliyatından 7 ay sonra teklerde katıldığı ilk turnuva olan Cincinnati Masters'ta Gasquet'ye 2-0 yenildi

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:51
Andy Murray mağlubiyetle döndü


ANKARA (AA) - Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığından 7 ay sonra oynadığı ilk tekler maçını 2-0 kaybetti.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak'ta ameliyat edilen 32 yaşındaki tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ilk turunda elendiği 14 Ocak'tan beri ilk tekler karşılaşmasına çıktı.

Dünya sıralamasının 324. basamağındaki Murray, ABD'de düzenlenen sert kort turnuvası Cincinnati Masters'ın ilk turunda, klasmanın 56. sırasındaki Richard Gasquet ile karşılaştı.

Fransız Gasquet, 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi, 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak 2017 Wimbledon'da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası sahalardan 11 ay uzak kalan Murray, 2019 Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada, bir daha tenis oynayamayabileceğini söylemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:51
  1. Andy Murray
  2. Cincinnati Masters
  3. Richard Gasquet
  4. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    1. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    2. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    3. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    4. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    5. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    6. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    7. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    8. Kaçan kurbanlık dana markete girdi
    9. Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e..
    10. Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley..
    11. Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır..
    12. Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran..
    13. Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
    14. Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı:..
    15. Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu..
    16. Aşkale’de cemevi açıldı
    17. Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam..
    18. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    19. Pedro Martins: "Başakşehir çok..
    20. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
    21. Paniğe kapıldı ters şeritten gitti
    22. Denizlispor, Modou Barrow’u kiralık..
    23. Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de..
    24. Dünya Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu..
    25. Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni..
    26. Marmara Adalar Belediye Başkanı..
    27. M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
    28. Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’
    29. Dünyayı ayağa kaldıran gelişme!..
    30. Burhaniye’de otomobil takla attı: 3..
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Teröristlere darbe! Etkisiz hale getirildiler
    Teröristlere darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?
    Türkiye'nin kararlı ve dirençli tutumu algıları yıktı
    Türkiye'nin kararlı ve dirençli tutumu algıları yıktı