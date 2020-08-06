Android telefonda zararlı yazılım olduğu nasıl anlaşılır?
Android telefonda zararlı yazılım nasıl anlaşılır? Zararlı yazılım telefondan nasıl temizlenir? Uygulamaların zararlı yazılım içerdiği nasıl tespit edilebilir? Zararlı yazılımlara karşı nasıl önlemler alınabilir? İşte detaylar...
"We Are Social" dijital medya ajansının "Digital in 2019" raporundaki verilere göre 5.1 milyardan fazla aktif cep telefonu kullanıcısı bulunmaktadır. Bu da toplam dünya nüfusunun %67'si oluşturmaktadır. Yine dünya nüfusnun 4.3 milyarı aktif internet kullanıcısı olup dünya nüfusuna oranı %57 olmaktadır. Cep telefonu üzerinden internet kullanımı ise 3.2 milyar kişi olup oran %42'yi bulmaktadır.
2019 verilerine bakıldığında oldukça fazla kişinin cep telefonu ve telefon üzerinden internet kullanımı kötü niyetli guruplarında iştahını kabartmaktadır.
Mobil internet yaygınlaşmadan önce zararlı yazılımların odağında windows işletim sistemi yer alırken şimdilerde durum Androi işletim sistemi aleyhine gelişti. Zararlı yazılım üreten guruplar artık hedeflerine daha çok Android işletim sistemi kullanıcılarını hedef almaktadır.
Telefonda zararlı yazılım olduğu nasıl anlaşılabilir?
- Eğer faturalı hat kullanıyorsanız ve faturalarınız olağan dışı şekilde yüksek gelmeye başlamışsa
- İnternet paketleriniz farkedilir derecede fazla kullanılıyorsa
- Normalden daha kısa sürede telefon bataryanız bitiyorsa
- Telefonunuzun çalışma hızında hissedilir derecede düşüş varsa
- Telefon görüşmeleriniz şebekeye bağlı olmayan nedenlerden dolayı sık sık kesiliyorsa
- Teknik nedenler olmadığı halde telefonunuz kullanmadığınız zamanlarda da ısınısyorsa zararlı yazılım için şüphelenebilirsiniz.
Zararlı yazılım varsa ne yapılabilir?
Öncelikle telefonunuzdaki uygulamara göz atarak gereksiz olanları kaldırın. Daha ayarlar kısmından pil kullanımı ile ilgili istatistiki bilgileri veren bölümden en çok hangi uygulamalar pil harcamış bunları tespit edin. Yine veri kullanımı istatistiki bilgilerine ulaşarak hangi uygulamarın veri harcadığınız tespit edin. Tespit edilen uygulamara güven vermiyorsa hemen kaldırın. Son olarak da telefonunuza bir güvenlik yazılımı yükleyiniz.
Zararlı yazılımlar için ne tür önlemler alınabilir?
- İlk olarak yayıncısınına güvenmediğiniz uygulamaları yüklemeyiniz.
- Android kullanıcılarının en çok uygulama yüklediği mağaza olan Play Store'da uygulama yüklemden önce mutlaka yorumları dikkate alın.
- Uygulama yüklerken sizden kullanacağı özelliklerde ile ilgili izinler isteyecektir. Bu izinlere çok dikkat edin. Örneğin sadece not tutmak için kullanacağınız bir uygulama sizden kişilere erişmek için izin istiyorsa bu tip uygulamalardan kaçının.
- Play Store haricinde de apk dosyaları ile uygulamalar yükelenebilmektedir. Bu tip uygulama yüklemektende mutlaka uzak durun.