Android 10 güncellemesi alan Sony modelleri

Sık sık gündeme gelen Android 10 güncellemesi bu kez Sony üzerinden konuşuluyor. Merakla beklenen fakat birçok modeline yeni güncellemesini eklemeyen Sony, ülkemizden kullanıcılarını kaybediyor. Peki ama Android 10 güncellemesi alan Sony marka telefonlar hangileri? Android 10 güncellemesi hangi telefonlara geldi? İşte detaylar...

Akıllı telefon üreticileri android 10 güncellemesi için oldukça heyecanlı. Aynı şekilde meraklı bekleyiş içerisinde olan Android kullanıcıları, yeni güncellemenin gelmesini dört gözle bekliyor. Fakat birçok Sony markasına yeni güncelleme gelmemesi kullanıcıları bir hayli üzüyor.

2018 yılında tanıtımı yapılan Sony modelleri bu liste içerisinde yer almazken, ilerleyen süreçlerde diğer modellerin Android 10 güncellemesi alacağı duyuruldu.

Fakat aynı durum Xperia 10 ve Xperia 10 Plus için geçerli gibi görünmüyor. Bu modellerin güncelleme alma olasılığı pek görünmüyor.

– Sony Xperia XZ2

– Sony Xperia XZ2 Compact

– Sony Xperia XZ2 Premium

– Sony Xperia XZ3

– Sony Xperia 1

– Sony Xperia 5

Android 10 işletim sistemi hangi telefonlarda olacak?