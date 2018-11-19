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Andriy Shevchenko: Türkiye ile dostluk maçı yapacağız

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevchenko, Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile iyi ilişkileri olduğunu belirterek, “Bence yarınki maçı mücadele maçı olarak değil, tam tersi bir dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:41
Andriy Shevchenko: Türkiye ile dostluk maçı yapacağız


UkraynaMilli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye ile yarın Antalya Stadyumu’nda yapacakları hazırlık maçı öncesinde Serik’e bağlı Belek turizm merkezinde konakladıkları otelde basın toplantısı düzenledi. Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya saygı duyduğunu belirten Andriy Shevchenko, Lucescu'nun da uzun zaman Ukrayna'da çalıştığını hatırlattı.

‘LUCESCU İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR’

Lucescu'nun Ukrayna'da iyi tanındığını ve ülke futboluna olumlu katkıları olduğunu vurgulayan Shevchenko, “Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ve bence yarınki maçı mücadele maçı olarak değil, tam tersi bir dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor. Çünkü gerçek mücadele, resmi maç olduğu zamanlarda olabilir” dedi.

‘YENİ FUTBOLCULARA SAHAYA ÇIKMA FIRSATI SAĞLAYACAK’

Türk milli takımının yeni yapılanmakta olan güçlü bir kadrodan oluştuğunu aktaran Andriy Shevchenko, “Yarınki maç yeni futbolculara sahaya çıkma fırsatını sağlayacak. Biz ne kadar çok oyuncu değişikliği yaparsak o kadar iyi olur. Çünkü bunun sayesinde önümüzdeki sene kime güvenebileceğimizi ve kimin güzel bir performans sergileyeceğini görmüş oluruz” diye konuştu.

Andriy Shevchenko, milli takıma çağırdığı oyunculara güvendiğini ve beklentileri olduğunu da söyledi.

ANTRENMAN YAPTILAR

Basın toplantısının ardından Ukrayna milli takımı aynı otelin sahasında son antrenmanına çıktı. Isınma hareketiyle başlayan antrenman dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışması gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:41
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