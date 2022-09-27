Ancak bir Yunan böyle konuşur: Sıkıyorsa adalara müdahale edin
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, en son yaptığı konuşmada sanki bir Yunan gibi hadsiz açıklamalarda bulundu.
Can Ataklı youtube kanalından yaptığı canlı yayında Türkiye'yi tehdit etti.
"Sıkıyorsa adalara müdahale edin"
Yunanistan’ın, Ege’deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a yönelik faaliyeti, geçen hafta Türk keşif İHA’ları TUSAŞ Aksungur tarafından görüntülenmişti. Yunanistan’a ait iki çıkarma gemisi havadan izlenerek Çıkarma gemileri, Midilli ve Sisam’a ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği görüntülenmiş ve gazetelerde manşet olmuştu. Bu habereler sinilenen Ataklı, TUSAŞ Aksungur'u Selçuk Bayraktar'ın zannederek hakaretler savurdu. Bununla yetinmeyen Ataklı Türkiye'yi "Sıkıyorsa adalara müdahale edin" diyetrek tehdit etti.