0553 313 94 23

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!

Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metni imzalayan akademisyenler hakkında verdiği "hak ihlali" kararında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından göreve getirilen üyelerin oyları etkili oldu. Oyların 8’e 8’lik dengesi, "eşitlik halinde başkanın oyunun iki sayılacağı" düzenlemesi çerçevesinde Abdullah Gül tarafından atanan Zühtü Arslan’ın hak ihlali oyu kullanmasıyla bozuldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:51
Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!

Anayasa Mahkemesinin (AYM)Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan ve terör örgütü PKK’nın yasa dışı faaliyetlerine karşı yürütülen mücadeleyi “devlet katliamı” olarak nitelendiren metne imza atan 10 akademisyen hakkında verdiği “hak ihlali” kararında, Abdullah Gül tarafından atanan üyelerin oylarının etkili olduğu öğrenildi.

Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine atanan ve hâlen görevde olan üyeler, akademisyenlerin haklarının ihlal edildiği yönünde oy kullandı.

Oyların 8’e 8’lik dengesi, Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’nda yer alan, “eşitlik halinde başkanın oyunun iki sayılacağı” düzenlemesi ile bozuldu. Abdullah Gül tarafından AYM’ye atanan Zühtü Arslan’ın “hak ihlali” oyu kullanması, söz konusu akademisyenlerin haklarının ihlal edildiği kararının çıkmasını sağladı.

Şehit yakınları ve gaziler tepkili

AYM’nin aldığı “hak ihlali” kararı, terör örgütü PKK’ya yönelik çukur operasyonlarında şehit olan güvenlik güçlerinin aileleri ile gazilerin yüreğini burktu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, operasyonlarda gazi olan Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, “Biz mücadele ederken birileri devlete ‘katil’ dedi. Şehit arkadaşlarımın kemiklerini sızlatmayın.” diye konuştu.

Çukur operasyonlarındaDiyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit düşen Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir ise şunları kaydetti:

“Yüreğim bir kere daha yandı. Orada yaşananları bilmedikleri için boş boş konuşuyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Devletin neyini suçluyorlar? Teröre kim yandaşlık yapıyorsa Rabbim aynısını onlara göstersin. ‘Orada normal halk öldürüldü.’ diyorlar. Yalan! Orada askerler kendi nevalelerini, kurtardıkları insanlara yedirdi. Ama hâlâ bunlara nankörlük yapıyorlarsa onları Rabbime havale ediyorum.”

Çukur operasyonlarına “planlı kıyım” benzetmesi

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu’da kazdığı çukurlar ve tuzakladıkları bombalarla sivil-asker ayrımı yapmadan saldırılar düzenlemişti. 20 Temmuz 2015 tarihinden sonra bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bu saldırılarda 793 güvenlik görevlisi şehit olmuş, yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş, Diyarbakır ve Şırnak’ın bazı ilçeleri başta olmak üzere pek çok yer yaşanmaz hale gelmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri,bölücü terör örgütü PKK’nın bu faaliyetlerine karşı çukur operasyonları düzenleyerek ilgili bölgeleri terörden arındırmıştı.

Terör örgütü PKK’nın kazdığı çukurlarla ülkenin birliğini ve güvenliğini tehlikeye attığı bu süreçte “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” başlığıyla Ocak 2016’da hazırlanan metin, çok sayıda akademisyen tarafından imzalanmıştı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’nın söz konusu faaliyetlerine karşı yürüttüğü mücadelenin “devlet katliamı” ve “planlı kıyım” olarak nitelendirildiği metin, yoğun bir tepkiyle karşılanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:51
  1. Şırnak
  2. Diyarbakır
  3. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  4. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi
  5. Hak ihlali kararı
  6. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  7. Abdullah Gül'ün atadığı isimler
  8. Zühtü Arslan
  9. Terör örgütü PKK
  10. Çukur operasyonları
  11. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin’de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Afrin’de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    2. Türkiye Drone Şampiyonası
    3. Otomobil kaldırımdaki kadını ezdi
    4. Ayrıldığı eşini silahla yaraladı
    5. Trump’tan Fransız şarabı vergisi..
    6. Meclis'ten iki vekil Ali Babacan'ın..
    7. Hollanda'da '15 gün sonra ölür' dendi!..
    8. Peyzaj Mimarları Odası Trabzon..
    9. Irak Savunma Bakanlığı: Askeri üs..
    10. Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı
    11. Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi..
    12. Başkan Yüce, “Yarın biz bu ülkeyi emin..
    13. Mevsimlik tarım işçileri Ordu’ya..
    14. Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri, kick..
    15. Serdivan’da Dereler ıslah ediliyor
    16. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal..
    17. Kabil’de patlama: 13 yaralı
    18. Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde..
    19. Aydın Üniversitesinin şampiyon..
    20. İstanbul trafiğinde çekilen görüntü..
    21. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin..
    22. Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
    23. TDBB’nin desteğiyle Glamoc Eğitim ve..
    24. Amed Sportif Faaliyetler’de kamp..
    25. İsmail Fakı mezarı başında anıldı
    26. Öldürülen PKK'lının, Turuncu listede..
    27. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    28. Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı
    29. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı..
    30. Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na Fikret..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor