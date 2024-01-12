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Gündem Anayasa Mahkemesi'nden skandal Ekşi Sözlük kararı!
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden skandal Ekşi Sözlük kararı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:13:00 -
Anayasa Mahkemesi'nden skandal Ekşi Sözlük kararı!

Dini değerlere, şehitlerimize ve askerlerimize hakaretlerin bitmediği; yalan haberlerin yayıldığı Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti. Anayasa Mahkemesi, erişim engelinin "ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine" hükmetti.

Yalan haberler ve dini değerlere hakaret dolu paylaşımların yapıldığı Ekşi Sözlük'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son olarak, şehit haberlerinin ardından yapılan paylaşımlar nedeniyle Ekşi Sözlük'e erişim engellenmişti. Anayasa Mahkemesi, tepki çeken ifadeleri "ifade özgürlüğü" olarak niteledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun kararının ardından, Ekşi Sözlük deprem zamanı getirilen erişim engelini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Süreç devam ederken, Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan duyuruda, Anayasa Mahkemesi'nin erişim engelini kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği belirtildi.

AYM'nin kararından sonra, ilgili hakimlikten gelecek karar bekleniyor. Ekşi Sözlük'ün açıklaması şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla ‘eksisozluk.com’a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştuk.

Bugün, Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karar bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellenmesi kararının Anayasa’nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com’a yeniden erişim sağlanması için hakimliğin karar vermesini bekliyoruz.

Mücadelemizi hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmeksizin sürdürdük. Anayasa Mahkemesi'nin kararı inancımızı güçlendirdi. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.

Her zaman olduğu gibi ifade özgürlüğünü yaşatmak ve korumak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

6 Şubat'taki çifte depremlerden sonra tüm Türkiye yasa boğulmuşken, Ekşi Sözlük'te çirkin paylaşımlar yapılmış, dezenformasyona imza atılmıştı.

Sözlük yazarları, yardımlar için yetkililere teşekkür eden depremzedeleri hedef göstermişti.

Ekşi Sözlük'te; askerlerin yardımları çaldığı, ölümleri istismar ettiği gibi çok sayıda çirkin ve asılsız iddia dile getirilmişti.

Mayıs ayında siteye erişim engeli getirildi. Site ise alan adını değiştirerek içeriklerine devam etti.

Depremden önce ise eşcinselliğin ve çirkin ilişkilerin övüldüğü sitede; Allah'a, peygamberlere, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan paylaşımlar infiale neden olmuştu.

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Yorumlar

KÖROĞLU

Avrupa da; devleti, halkın kültürü, dini inançlarını rencide edecek basın kuruluşları var mı acaba! Kendi anayasa mahkemesi ne tür karar alırdı?

Neron11

Hep söylüyorum bu aym bizim aym değil, resmen ulusal güvenlik sorunu
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