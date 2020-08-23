'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Ukrayna'da eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüs olduğu ortaya çıktı.
Eski Başbakan Timoşenko'ya uygulanan Kovid-19 (koronavirü) testi pozitif çıktı. Timoşenko, koronavirüse yakalanan ilk üst düzey Ukraynalı siyasetçi oldu.
Durumu ağır
Ukrayna'da 'Anavatan Partisi'nin liderliğini yapan eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun durumunun ağır olduğu açıklandı. Parti sözcüsünün yaptığı açıklamada siyasetçi ismin ateşinin düşmediği belirtildi.
Ukrayna'da vakalarda artış var
Öte yandan Ukrayna'da vaka sayılarının artışı endişe verici boyutlara yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 300'ün üzerinde yeni vaka görülen ülkede toplam vaka sayısı 105 bine yaklaştı. Toplam can kaybı ise 2 bin 300 civarına ulaştı.