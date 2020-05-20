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Kültür - Sanat

"Anavarza Yeniden Doğuyor" projesi için imzalar atıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve 2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenen “Anavarza Yeniden Doğuyor” fizibilite çalışmasının hayata geçirilmesine yönelik protokol, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:12:51 -
"Anavarza Yeniden Doğuyor" projesi için imzalar atıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve 2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenen “Anavarza Yeniden Doğuyor” fizibilite çalışmasının hayata geçirilmesine yönelik protokol, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda imzalandı.


Adana Valiliğinin koordinesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek olan projeyle; Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılması ve antik kentin tanıtımı için yapılacak yatırımların doğru bir şekilde planlanmasına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.


Vali Yardımcısı Murat Süzen, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun yanı sıra ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Adana’nın yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve çok önemli bir tarihi dokuya sahip olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Gerçekleştireceğimiz projeyle ilimizin tarihi ve turistik değeri olan Anavarza Antik Kenti’ni en verimli ve en doğru şekilde planlı olarak kentimize yeniden kazandırmayı amaçlıyoruz. Adana’mızın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri yeni nesillere bırakmak, ilimizin kültürel varlıklarını ayağa kaldırmak için yapılacak tüm çalışmalara daima destek olacağız" dedi.

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