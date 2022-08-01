Anason tohumu: Cildinizi ovun ve kırışıklıklar yok olsun! Ağız çevresi çizgi ve kırışıklık tedavisi

Anason tohumu ile ilgili son aylarda yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar ile birlikte anason tohumunun birçok özelliği de keşfedilmiştir. Anason tohumu son yıllarda tercih edilen bir bitkisel tedavidir.

Anason Tohumu Nedir?

Anason bitkisi tohumundan elde edilen bir tohumdur. Anason bitkisinden çimlendirilerek elde edilen bir tohumdur. Anason tohumu çiçeklerden elde edilmektedir. Oldukça faydası olan tohumlardan bir tanesidir.

Anason Tohumu Ne İşe Yarar?

1) İştah Açar

Anason tohumu iştah açar. Özellikle çocuklarda iştah kapanıklığı olduğu durumlarda anason tohumu önerilir. Anason tohumu iştah açmaya yaramaktadır. Düzenli olarak tüketildiği takdirde anason tohumu iştahı doğal yollardan açmaktadır.

2) Uyku Kalitesini Arttırır

Anason tohumu ile ilgili yapılan araştırmalar da bir diğer elde edilen veri de uyku kalitesini arttırmaktır. Uyku kalitesini arttıran anason tohumu daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar. Aynı zamanda derin uykuya dalmanızı sağlayarak uykusuzluk problemleri de yaşamanızı engeller.

Tüm dünyada kadınlar daha az kırışıklığa sahip olmak için çantalar dolusu para verip kozmetik ürünler kullanıyor. Halbuki yüklü paralar ödenen kozmetik ürünlerin malzemeleri doğada bizler için bulunuyor ve ne zaman istersek kullanabiliriz. Bildiğiniz gibi, kimyasallara çok fazla güvenmek uzun vadede iyi sonuçlar vermez.

Bu Baharatla Cildinizi Ovun ve Kırışıklıklar Yok Olsun

İşte ihtiyacınız olan malzemeler;

Bir bardak su

Yarım bardak anason tohumu

Küçük bir çaydanlık

Hazırlanışı

Anason tohumlarından çay yapın ve soğumasını bekleyin. Ardından cam bir kaba alarak buzdolabında saklayın. Her uyandığınızda yüzünüzü anason çayıyla yıkayın ve kırışıklarınız yok olsun. Kırışıklıkları yok etmenin yanında, cildinizi de yumuşacık yapacaktır. Pahalı kremlerden daha iyi sonuç aldığınızı fark ettiğinizde herkese tavsiye etmeye başlayacaksınız. Yaklaşık bir aylık kullanım sonucunda harika sonuçlar almaya başlayacaksınız.

Anason Tohumu Neye İyi Gelir?

1) Ağız Kokusuna İyi Gelir

Ağız kokusu pek çok kişinin yaşamış olduğu bir durumdur. Bundan dolayı ağız kokusu için anason tohumu önerilmektedir. Ağız kokusuna karşı günde iki kez anason tohumu tüketilmesi önerilir. Anason tohumu ağızdaki tüm zararlı bakterileri yok ederek gün boyu ağız kokusunu yaşamanızı önler.

2) Mide Bulantısına İyi Gelir

Mide bulantısı pek çok kişinin müzdarip olduğu bir durumdur. Bundan dolayı mide bulantısına iyi gelmek için anason tohumu önerilir. Anason tohumu mideyi yatıştırır. Sahip olduğu zengin besin değerleri ile birlikte mide hastalıklarına da oldukça iyi gelmektedir. Mide bulantısını kesmek için anason tohumunu direkt olarak çiğneyerek tüketebilirsiniz. Eğer uzun süreli olan mide bulantısını geçirmek istiyorsanız yine düzenli olarak anason tohumunu tüketmeniz gerekmektedir.

3) İltihabı Söker

Anason tohumunun doğal bir iltihap sökücü olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla iltihap problemi yaşayan kişiler için bitkisel doktorlar tarafından da genel olarak anason tohumu önerilir. Anason tohumu oldukça faydalı ve iltihap yaraların iyileşmesini sağlar. İltihap yaraların iyileşmesini sağladığı gibi yeniden iltihaplanmayı da geciktirmektedir.

Anason Tohumu Faydaları

1) Göze Faydalıdır

Anason tohumu göz sağlığı için oldukça faydalı olan bir tohumdur. Dolayısıyla düzenli olarak anason tohumu tüketimi önerilmektedir. Göz için oldukça iyi gelen bitkisel çözümlerden olan anason tohumu sahip olduğu vitamin ve mineraller ile birlikte görme problemlerini ortadan kaldırır.

2) Sindirim Sistemine Faydası Vardır

Anason tohumunun en önemli faydaları arasında sindirim sistemine faydası olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemi rahatsızlıkların önüne geçer daha iyi bir sindirim sisteminize sahip olmasını sağlar. Ayrıca kabızlık ve ishal gibi problemlerin de yine yaşanmasını engeller.

Anasonun Zararları Nelerdir?

Etkili bir bitki olan anasonun yüksek dozlarda alımı faydasından çok zarar almanıza sebep olur. Uçucu yağ grubunda yer alan anasonu uygun miktarlarda doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Anasona karşı alerjik duyarlılığı olan kişilerde kasılma nöbetleri yaratabilir.

Dudak çizgilerini yok etmek için yöntemler

Hatırlatalım: Gözaltı kırışıklıkları, boyun sınırları, alındaki çizgiler ve burundan ağıza inen sınırlar, bayanları olduklarından daha yaşlı gösterirler. Ama yüzde, bilhassa yanaklardaki çizgiler, yüzü çirkinleştirmez.

Yüz kaslarının güçlü ve dinç kalabilmelerinde, masajın da büyük bir kıymeti vardır.

AĞIZ ETRAFINDAKİ ÇİZGİLER VE MASAJI

Ağız etrafındaki kasların gevşemelerinden ötürü meydana gelen kırışıklıkları yok etmek için yapılacak masajlar da vardır. Bunun için,

* Dudakların üst ve altındaki kırışıklıkları, başparmağı kullanılmamak koşuluyla öbür dört parmakla sağdan sola ve soldan sağa hakikat hafif hafif sıvazlanır. Bu hareketlere bir buçuk dakika kadar devam etmek faydalıdır.

* Çene altı kaslarının gevşemelerinden ötürü meydana gelen kırışıklıklar için de kollar omuzlar hizasına kaldırılarak dirsekler omuzlarla bir düzeye getirildikten sonra her iki eli orta parmakları ile işaret parmakların zıddıyla çene altına trampet çalar üzere hafif hafif vurmak kafidir. Bu masaj da günde bir dakika kadar sürdürülmelidir.

* Uzunluğunda gevşeyen kaslar için göğsün bittiği yerden başlayarak iki elle çene altına kadar sıvazlamak suretiyle yapılan masaj çok faydalıdır. Ayrıca sağ elle uzunluğunun sol kısmı, sol elle de sağ kısmı hafif hafif çimdiklenmeli ve bu hareket yaklaşık olarak iki dakika devam etmelidir.

Lakin bu hareketlerden istenen sonucun alınması için her gün bir kere olmak kaydı ile uzun mühlet devam edilmelidir.

Dudak Kenarındaki Siyah lekeler Nasıl Geçer?

Karbonat: Yarım çay kaşığı karbonat ve suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Suyun miktarını iyi ayarlamanız gerek macun kıvamını tutturabilmek için. Daha sonra bu karışımı kararma olan bölgeye sürün. 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayın.

Dudak kenarı çizgilerine bitkisel çözüm

Dudak kenarı çizgileri için krem almayıp kendi kremini kendi yapmak isteyenler için hazırlayacağınız maskenin malzemeleri:

-1 çay kaşığı bal

-1 çay kaşığı tereyağı (Köy tereyağısı)

Yüzde yüz doğal dudak kenarı çizgileri için sizin yapacağınız kremin hazırlanışı ve uygulanışı:

Oda sıcaklığında erimiş tereyağından 1 çay kaşığını alıp bir kabın içine koyuyoruz. 1 çay kaşığı balı alıp üzerine döküyoruz. Bal ve tereyağını iyice karıştırıyoruz. Karışım krem haline geliyor. Yüzünüzü yıkayın. Temiz cildinize, dudak kenarı çizgilerinin olduğu yere hazırladığımız maskeyi sürüyoruz. 15 dakika maskeyi dudak kenarında bekletiyoruz. Maskeyi tek kullanımlık olarak hazırlayınız. Bu maskeyi her gün uygulayabilirsiniz. Dudak kenarı çizgileri için krem, yüzde yüz doğal evinizdeki malzemelerle hazırlayacağınız bu maske tarifini her gün düzenli bir şekilde uygularsanız, dudak kenarı çizgilerinizin zamanla gittiğini ve bu maskenin çizgilerin çıkmasına engel olduğunu göreceksiniz. Bu maske hem dudak çevresini nemlendirecek, yumuşatacak hem de çizgileri zamanla yok ederek çıkmalarına engel olacaktır.

YUZ KASLARI VE MASAJ

Yüz kaslarının güçlü ve dinç kalabilmelerinde, masajın da büyük bir kıymeti vardır

* Kaş ortasında ve burun kökünde bulunan kasların, gevşemesinden ötürü meydana gelen dikey çizgileri yok etmek için, sağ ve sol avuç içleri yüze dönük bir halde, iki elin parmak uçları, başparmak kullanılmamak kaidesi ile iki kaşın ortasında birleştirilecek formda bir ortaya getirilir. Elleri kuvvetlice bastırarak cilt sıvazlanırken şakaklara gerçek çekilir. Birebir hareket beş dakika tekrarlanmalıdır.

* Alındaki yatay çizgileri yok etmek için, sağ el baş parmağı sağ şakağa, sol el başparmağı da sol şakağa dayanır. Sonra, iki elin öteki dört parmağı, parmaklar birbirine muntazam bir biçimde bitişik olarak kaşlarla alındaki saç hududu ortasında ve alın ortasından şakaklara yanlışsız yavaş yavaş sıvazlanarak, üstten aşağıya hakikat zigzag hareketlerle okşar üzere gezdirilir Bu hareketin de müddeti beş dakika olmalıdır.

* Her alın çizgisi teker teker işaret parmağıyla alın ortasından şakağa gerçek sıvazlanır.

*Bütün bu masajlar, gece yatmadan evvel ve cilt kremlendikten sonra birbiri akabinde yapmak çizgilerin yok edilmesi bakımından faydalıdır.

YANAK KASLARI

Yanak kaslarının düşmesi ve zayıflamasından meydana gelen çizgi ve kırışıklıklar uygulanacak bir masaj sayesinde giderilebilir.

* İki elin dört parmağıyla burundan başlayarak yanak üst kısmından şakaklara yanlışsız çok hafif sıvazlama hareketleri yapılır. Ellerin karşıtı ile çene altından başlayarak, gözlerin altına kadar sıvazlanmalıdır. Her iki hareket de hiç değilse birer dakika devam etmelidir, Bundan öteki, tekrar çene altından başlayarak parmak uçlarıyla hafif darbeler vurmak ve bu darbeleri yanaklarda gezdirerek, şakağa kadar indirmek çok faydalıdır. Birebir kısmın baş parmak ve işaret parmağı ortasında tutularak hafif hafif çimdiklenmesi olumlu sonuç verir. Buna da bir dakika devam etmelidir.

*Yüz kasları için biraz yorucu olmasına karşın yararı görülen bir öteki hareket de şöyledir: Yanakları güzelce kremledikten sonra ağız havayla şişirilir. Böylelikle gerilen yanak cildine, parmak uçlarnı birleştirerek hafif darbeler vurulur. Bu hareket iki dakika sürmelidir.