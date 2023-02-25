Anasınıfı öğrencileri kumbaralarındaki parayı depremzedeler için bağışladılar
Bitlis’in Ahlat ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara oyuncak alınması için bağışladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlara yardım kampanyaları sürüyor. Ahlat’ta Vakıfbank İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, deprem bölgesindeki yaşıtlarına oyuncak alınması amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi. Veliler ve öğretmenlerin de katkı sunduğu kampanya ile ilgili açıklama yapan ana sınıfı öğretmeni Sibel Aladağ, deprem bölgesindeki çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.