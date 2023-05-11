ANAS Başkanı İsa Habibbeyli duyurdu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı İsa Habibbeyli, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) bilimsel kurum ve kuruluşlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılının kutlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

ANAS Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanlık Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ANAS bünyesindeki akademik kuruluşlarda Türkiye’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, “Bir millet, iki devlet: Haydar Aliyev döneminde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri” temasıyla toplantılar gerçekleştirileceğini söyledi. Aynı kapsamda Türk ve Azerbaycan akademisyenlerinin uluslararası konferansı ve diğer etkinliklerin düzenleneceğini aktaran Habibbeyli ayrıca “Ahmed bey Ağaoğlu ve Türk Dünyası” konulu uluslararası bir konferansın da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü onuruna gerçekleştirileceğini dile getirdi.