Analytics Application

Analytics uygulaması, verimliliği ve başarıyı ölçmek için web, mobil ve masaüstü uygulamalarının performansını izler. Yazılım yayınlama ve geliştirme paradigması değiştikçe, uygulamaların sürekli iyileştirilmesi ve ince ayarlarının yapılması için uygulamaların ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmek giderek daha önemli hale geliyor.

Analytics Uygulaması ne sağlıyor?

Web ve mobil uygulama analizleri, uygulama yığınının hem arka ucunda hem de ön ucunda çeşitli ölçümleri sürekli olarak izler.

Sürekli entegrasyon ve teslimat geliştirme paradigmaları kullanan şirketler için analitics uygulaması paha biçilmez bir içgörü kaynağıdır. Bu uygulamalar geliştiricilere herhangi bir sorunu veya olası hataları incelemeleri için yeterli zaman vermediğinden, geliştiricilerin içgörülere dönüştürebilecekleri gerçek zamanlı verilere sahip olmaları gerekir.

Uygulamalarda yerleşik analitiğin daha yaygın kullanımlarından biri, istek ve hata oranları, yanıt süreleri, bağımlılık oranları ve istisnalar gibi temel kullanım istatistiklerini ölçmektir. Bu ölçümler, arka uç geliştirme için çok önemlidir ve şirketlerin daha mutlu kullanıcılarla sonuçlanan yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapmasına yardımcı olabilir.

Uygulamaların ne sıklıkla çöktüğünü veya hatalı çalıştığını bilmek, size ne kadar iyi oluşturuldukları hakkında çok şey söyleyebilir ve iyileştirmeniz için somut alanlar sağlayabilir.

Günümüzde mobil ve web uygulama analizleri, yükleme sayısı, kullanıcıların uygulamada ne kadar süreyle ve ne sıklıkla olduğu ve uygulamaya erişmek için hangi cihazları ve işletim sistemlerini kullandıkları gibi kullanım verilerini ölçebilir.

Bununla birlikte AnalyticsUygulaması, bir uygulamanın kullanıcı tarafında ne kadar iyi performans gösterdiğini izleyebilir - herhangi bir hata varsa, sorunların olduğu bölümler ve kullanıcılar uygulamadan memnun olsa bile. Bu çeşitli veri noktaları, geliştiricilerin iyileştirmeler ve düzeltmeler hakkında hızlı kararlar almasına ve daha verimli bir güncelleme ve yayın döngüsüne olanak tanır.

Genel olarak, uygulama analizi hem bir uygulamanın yaşam döngüsünü uzatmak hem de gelir akışlarının sabit kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Çok sayıda diğeriyle rekabet halinde olan uygulamalar için, en spesifik veriyi anlamak bile fark yaratabilir.

Analyticss uygulaması, Analytics hesaplarınıza ve verilerinize mobil cihazlardan erişmenizi sağlar. Uygulamayı kullanarak üst düzey performans metriklerine telefonunuz veya tabletinizden ulaşabilirsiniz.

Uygulama, Analytics rapor düzenlerini ve denetimlerini mobil ortam için optimize eder. Böylece, hangi cihazı kullanırsanız kullanın en iyi deneyimi yaşarsınız. Örneğin, uygulama görüntüyü otomatik olarak ekran boyutunuza göre ayarlar. Ayrıca gezinme işlevi geleneksel klavye kullanımı yerine, dokunma ve kaydırmaya göre tasarlanmıştır.

Analytics Uygulaması'nı Google Play veya App Store'dan indirebilirsiniz.

Farklı raporlara gitme

Her raporda yukarı ve aşağı kaydırarak daha fazla kart görebilirsiniz.

Kartları düzenleme ve kaydetme

Kartta, Diğer simgesine dokunarak Düzenle ve Kaydet seçeneklerini açın.

Metriği, boyutu veya görselleştirmeyi değiştirin.

Kartı gösterge tablonuza kaydedin. Gösterge tablosunda kartı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Kenar çubuğunu açmak için Menü simgesine dokunun, ardından uygulamada bulunan herhangi bir raporu seçin.