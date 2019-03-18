0553 313 94 23

ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:26
ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, grup birinci müsabakaları 9 il karma takımından 192 sporcunun katılımıyla Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile hayata giren Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen grup birinciliği müsabakaları sonunda 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri, Sinop, Tekirdağ ve Elazığ’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yüzme Türkiye yarı final müsabakaları için mücadele edecek il karma takımları belirlendi. ANALİG yüzme Türkiye grup birinciliği müsabakalarında Mersin’i temsilen bayan ve erkek il karma takımları yarı finalde kenti temsil etmeye hak kazandı.


Müsabakalar sonunda dereceye giren il karma takımlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük bir zaferle çıkacağız"
    1. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    2. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    3. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    4. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    5. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    6. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    7. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    8. Gazinocuyu öldüren sanığa şok karar!
    9. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    10. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    11. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    12. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    13. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    15. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    16. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    17. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    18. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    19. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    20. Yıldırım, otogar giriş-çıkışında ücret..
    21. Bakan Akar: Güvenli bir bölge şart
    22. 7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama
    23. Yazıcı: "İnternet medyası hukuksal bir..
    24. Türk üniversitesi akademik başarıda..
    25. Meme kanserinden korunmak için altın..
    26. ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği..
    27. Konya’da Şehitler Günü ve Çanakkale..
    28. Mersin’de PKK’nın gençlik..
    29. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    30. Mersin'de PKK'nın gençlik..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!