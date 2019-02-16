0553 313 94 23

Analig Hokey Türkiye grup birinciliği Mersin’de başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları Mersin’in ev sahipliğinde başladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:23
Analig Hokey Türkiye grup birinciliği Mersin’de başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları Mersin’in ev sahipliğinde başladı.


Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, grup birinciliği Toroslar 500 Kişilik Spor Salonunda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Bu yıl Türkiye geneli 10 il karma takımından 250 sporcu katılım gösterdi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması,yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yöndenyetiştirilmesi ve geliştirilmesini hedeflenen Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları sonunda 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için mücadele edecek il karma takımları belirlenecek. Mersin’in ev sahipliğinde başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakalarında 4 bayan, 4 erkek il karma takımları Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.


Maçlar 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    1. İşgal için gitmişti hidayete erdi
    2. Kayaklı koşucuların hedefi ilk 30'a..
    3. Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
    4. Erzurum’da etkili olan sis trafik..
    5. İki farklı Beşiktaş!
    6. Bir yılda yüzde 25 büyüdü
    7. Hatay'da korkutan yangın! 12 işçi..
    8. Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü
    9. Hatay sınırında 8 insan kaçakçısı..
    10. CHP'den Braille alfabesiyle..
    11. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
    12. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
    13. Plajda kendini vuran emekli polis..
    14. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    15. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    16. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    17. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    18. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    19. Pembe kodla bebekler güvende
    20. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    21. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    22. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
    23. O sevindi, herkes üzüldü
    24. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
    25. "Böyle bir rapor yok"
    26. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
    27. Merkez Bankası'ndan flaş likidite..
    28. Narkotik operasyonunda biri polis 12..
    29. Başkan Işık, projelerini görücüye..
    30. Menderes'in uçağının düşmesine neden..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü