Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası tarifi

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden analı kızlı çorbası tarifi...

Analı kızlı çorbası tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

4 su bardağı su

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harç için:

Yarım soğan

2 yemek zeytinyağı

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

Pul biber

Karabiber

Tuz

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle iç harç ile işe başlayabilirsiniz.

Soğanı doğrayın ve zeytinyağında kavurun.

Ardından kıymayı ekleyin ve kavurun.

5-6 dakika sonra baharatlar ve salçayı ekleyip harcı 10-15 dakika kadar pişirin.

Hamuru için: Yoğurma kabının içerisine irmik, bulgur ve sıcak suyu alın. Kabın üzerini örtün ve bulgurla irmiğin suyu çekmesi için 15-20 dakika bekleyin.

Kalan malzemeleri bulgur ve irmiğin içerisine ekleyip yoğurun.

Hamuru iki parçaya bölün. Bir parçasını yalnızca yuvarlayıp kenara alın.

Diğer parçadan ise yuvarlaklar oluşturup içlerine kıyma doldurun. Böylelikle hem sade hem de kıymalı irmik toplanınız olacak.

Bir tencereye zeytinyağını alın. Tencereye et ve salçayı ekleyin. Et suyunu salıp çektikten sonra su, nar ekşisi ekleyip 15 dakika daha pişirin.

Ardından tencereye köfteleri atın.

10 dakika sonra haşlanmış nohut, baharat ve limon suyunu ekleyin.

Nohutları ekledikten 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.