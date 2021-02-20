  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası tarifi
Kadın - Aile

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası tarifi

Geleneksel çorba tarifleri | Çorba sofralarımızın olmazsa olmazları arasındadır. Lezzetli ve buram buram Anadolu kokan bir çorba tarifi arıyorsanız analı kızlı çorbasını mutlaka denemelisiniz. Peki, analı kızlı çorbası asıl yapılır? Tam ölçülü analı kızlı çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:45:00 -
Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası tarifi

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden analı kızlı çorbası tarifi...

Analı kızlı çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 150 gram kuşbaşı et
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • 4 su bardağı su
  • 5 yemek kaşığı limon suyu
  • 1,5 su bardağı nohut
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:

  • 2,5 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harç için:

  • Yarım soğan
  • 2 yemek zeytinyağı
  • 250 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle iç harç ile işe başlayabilirsiniz.

Soğanı doğrayın ve zeytinyağında kavurun.

Ardından kıymayı ekleyin ve kavurun.

5-6 dakika sonra baharatlar ve salçayı ekleyip harcı 10-15 dakika kadar pişirin.

Hamuru için: Yoğurma kabının içerisine irmik, bulgur ve sıcak suyu alın. Kabın üzerini örtün ve bulgurla irmiğin suyu çekmesi için 15-20 dakika bekleyin.

Kalan malzemeleri bulgur ve irmiğin içerisine ekleyip yoğurun.

Hamuru iki parçaya bölün. Bir parçasını yalnızca yuvarlayıp kenara alın.

Diğer parçadan ise yuvarlaklar oluşturup içlerine kıyma doldurun. Böylelikle hem sade hem de kıymalı irmik toplanınız olacak.

Bir tencereye zeytinyağını alın. Tencereye et ve salçayı ekleyin. Et suyunu salıp çektikten sonra su, nar ekşisi ekleyip 15 dakika daha pişirin.

Ardından tencereye köfteleri atın.

10 dakika sonra haşlanmış nohut, baharat ve limon suyunu ekleyin.

Nohutları ekledikten 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.

Nohut dürümü nasıl yapılır? Nohut dürüm nerenin?
Nohut dürümü nasıl yapılır? Nohut dürüm nerenin?

Kadın - Aile

Nohut dürümü nasıl yapılır? Nohut dürüm nerenin?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel: Almanya buna hazır
Dünya

Merkel: Almanya buna hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin ABD ile transatlantik ortaklıkta yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dengeleri değiştirecek füzesi Azerbaycan'a gidiyor!
Dünya

Türkiye'nin dengeleri değiştirecek füzesi Azerbaycan'a gidiyor!

Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi SOM, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriyor.

ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı
Dünya

ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınılabilmesi için dünyanın sadece 9 yılı kaldığını söyle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay