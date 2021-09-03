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Aktüel Anakonda ineği böyle yuttu
Aktüel

Anakonda ineği böyle yuttu

Anakondanın ineği yuttuğu anlar izleyenleri hayrete düşürdü. Anakonda yılanı, ineği dakikalar içinde müdesine böyle indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 14:59:00 - 2021-09-03 15:00:23

Vahşi doğanın acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Bir anakonda yılanı ile ineğin amansız mücadelesini izleyenler, mücadeleden kimin galip çıkacağını merakla bekledi. Ancak rakibine göre çok daha üstün olan anakonda yılanı, dakikalar içerisinde rakibini alt etmeyi başardı.

İnek dakikalarca direndi

Görüntülerde ineğin verdiği mücadele de dikkat çekti. Dakikalarca yılana direnen inek, anakondanın tüm bedenini sarıp son hamlesini yapmasıyla birlikte çaresizce kaderine boyun eğdi.

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