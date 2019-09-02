Anakentspor su kayağında Türkiye şampiyonu

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Su Kayağı Takımı, Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası’nda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Su Kayağı Takımı, Bursa Osmangazi Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası’ndan başarıyla döndü. Kulüp, takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Büyük Erkekler kategorisinde en çok puanı toplayan Anakent, birincilik kupasını Samsun’a getirdi.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Bireysel Büyük Erkekler’de sporcu Hüseyin Can Türk ve Büyük Kadınlar’da ise Ennur Hasovalı birinci oldu. 18 yaş altı gençler kategorisinde sporcu Mustafa Ömer Atmaca da ikincilik elde etti. Samsun Su Kayağı Merkezi Tesis Müdürü ve Su Kayağı Wakeboard Takım Sorumlusu Erdal Yavuz, sporcuları tebrik etti ve kupayı alarak kendilerine büyük bir gurur yaşattıklarını söyledi. Su kayağında Samsun’un söz sahibi bir il olduğunu ifade eden Yavuz, “Hiçbir zaman çalışmayı elden bırakmadık. Her zaman disiplinli ve planlı bir şekilde hazırlıklarımı sürdürdük ve aynı titizlikle devam edeceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve kulüp başkanımız Süleyman Demirtaş ile yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” dedi.