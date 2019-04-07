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Anagold 24 Erzincanspor :1 Gölcükspor:0

Türkiye Futbol Federasyonu 3.

07 Nisan 2019 Pazar 17:48
Anagold 24 Erzincanspor :1 Gölcükspor:0

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta mücadele veren Anagold 24 Erzincanspor Gölcükspor’u 1-0 mağlup etti. Anagold 24 Erzincanspor ligin 30. haftasında kendi evinde Gölcükspor’u konuk etti.


Anagold 24 Erzincanspor ikinci devrede bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak aldığı 3 puan ile ligde 8. sıraya yerleşti.


Maçın ilk dakikalarından itibaren kontrollü oyun oynayan Anagold 24 Erzincanspor kanatlardan ataklar yapmaya başladı. Rakip kalede gol arayan Anagold 24 Erzincanspor bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.


İkinci yarıya kontrollü başlayan Anagold 24 Erzincanspor ve Gölcükspor rakip kalelerde pozisyon üreterek gol bulmaya çalıştı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele de Anagold 24 Erzincanspor’un bir pozisyonunda golü direk engellerken Gölcükspor’un kontra ataktan bulduğu pozisyonu Anagold 24 Erzincanspor kalecisi Yaşar Memişoğullarından engelledi.


Dakikalar 72’yi gösterdiğinde sahneye çıkan Anagold 24 Erzincanspor’dan Hakan Yılmaz sol kanattan ceza sahası içerisine kesilen topu ağlarla buluşturup takımını 1-0’a taşıdı. Bu golden sonra Anagold 24 Erzincanspor kalesinde gol arayan Gölcükspor ise yaptığı ataklardan sonuç alamadı. Maçın sonuna ilave edilen 4 dakikada da skor değişmeyince maç Anagold 24 Erzincanspor’un 1-0’ lık galibiyeti ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 17:48
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