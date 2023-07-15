AnadoluJet, sessiz sedasız 'AJet' oldu! Yeni şirket yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek

Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet'in yerine "AJet" ismiyle yeni şirket kurdu.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen "Yeni Şirket Kuruluş Kararı" bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin %100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam ettirilmesine karar verilmiştir."

Bildirimde şirketin sermayesinin 450 milyon lira olduğu kaydedildi. THY, iç hat operasyonunda daha uygun fiyata yolcu taşımak ve yolcu hareketliliğini artırmak üzere 2008 yılında AnadoluJet‘i kurdu. THY’nin ilk teslim 737-800 tipi uçakları AnadoluJet’e kaydırdı. Kabin tamamen ekonomi sınıfı haline getirildi.

Ana üs, Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. İzmir Adnan Menderes de ana meydanlar arasına eklendi.

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Düşük maliyetle operasyon ile yolcuya uygun fiyatlı bilet sunuldu. Bu yaklaşım yolcudan kısa sürede karşılık buldu. Ancak şirketin yolcu açısından THY ile ayrışması uzun zaman aldı. Uçuş ekiplerinin, bakımın THY üzerinden gelmesi nedeniyle şirket operasyon maliyetlerini hiç bir zaman beklendiği kadar aşağıya çekemedi. Bir dönem ağırlıklı olarak SunExpress üzerinden uçak kiralama gerçekleştirildi. Ekipleri ile birlikte wet lease olarak adlandırılan bu yaklaşımdan bir süre sonra vaz geçildi.

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