Anadolu'da yatırım iştahı çok iyi

Buğra Kardan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda 1993’ten bu yana 2 yılda bir düzenlenen karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO’nun tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi.

İş insanları buluşuyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, toplantıda dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının 2-5 Kasım döneminde İstanbul’da bir araya geleceğini söyledi. Fuarın bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da dile getiren Asmalı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı üzere Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. MÜSİAD’ın 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta organize edeceği MÜSİAD EXPO 2022 ise ulusal hedeflerin yakalanması noktasında çok önemli bir konuma sahiptir. Değişen dünyada yeniden şekillenen fuarcılık anlayışıyla dizayn edilen MÜSİAD EXPO 2022’yle kıtaları birleştiren bir ticaret ağı kuracağız. Türkiye’nin yerli üretim gücünü tüm dünyaya ispat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

124 ülkeden ziyaretçi gelecek

Salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş birliği stratejileri açısından çok daha katma değerli bir sürece imza atacaklarını belirten Asmalı, “124 ülkeden ziyaretçi akını bekliyoruz. Avrupa, Asya, Sahra altı Afrika ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan ciddi bir katılım olacağını öngörüyoruz. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran ve Cezayir başta olmak üzere farklı 50 ülkeden alım heyeti ağırlamayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu. MÜSİAD EXPO’da hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Asmalı, “Burada bütün sektörlerin bir araya geleceği yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri, bir araya getireceğimiz bir fuar olacak. Bu fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Anlaşmalar yapılacak

Asmalı, fuar için kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti: “Ticari diplomasinin kalbi olarak konumlanan MÜSİAD EXPO çerçevesinde yer verilecek etkinliklerde Türkiye’nin üretim ve ihracat ekseninde sahip olduğu gücü tüm dünyaya duyuracağız. Bu yılki Uluslararası İş Forumu’nda ‘Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ başlığına odaklanacağız. MÜSİAD EXPO’da bu sene D-8 büyükelçilerinin katılımıyla özel bir etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda mutabakat zaptı, MoU, imza töreni de yapılacak.”

Sanayi alanları artmalı

Asmalı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin “Türkiye Ekonomi Modeli’yle ilgili üyelerinizden gelen geri dönüşleri öğrenebilir miyiz? Şikâyetleri ve talepleri de alabilir miyiz” sorusu üzerine Asmalı, “Ülkemizi turluyoruz. Anadolu’nun yatırıma, üretime, istihdama istekli olduğunu görüyoruz. Orada ekonomik aktivite çok güçlü” diye konuştu. Asmalı, ayrıca “Üyelerimiz de üretimlerini arttırmayı planlıyor. İnanın, Anadolu’da yatırım iştahı çok iyi. Üyelerimiz arsa bulamamaktan yakınıyorlar. Sanayi alanlarını arttırıcı adımlar atılmasını talep ediyorlar” şeklinde konuştu.

Enerji koridoru olabiliriz

Bir başka gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulabilir” çıkışını hatırlatması üzerine ise Asmalı, şu görüşleri paylaştı: “Bu aslında Türkiye için bir takım fırsat pencereleri açabilir. Türkiye boru hattından yaklaşık 2 milyar doların üstünde bir gelir elde ediliyor. Dolayısıyla bu noktada Türk Akım’ın yanına yeni hatların gelmesi Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getirebilir. Bu Türkiye için büyük bir fırsat. Esasen Sayın Putin’in açıklamaları da tıpkı belki tahıl koridorunda olduğu gibi Türkiye’nin bir enerji koridoru olması noktasında da bir kapı aralıyor. Bu bir fırsat olabilir ülkemiz için. Hiç kuşkusuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilir yönü ve arabulucu rolü Türkiye’yi bir enerji koridoruna dönüştürebilir. Tabii ABD buna karşı çıkabilir. Rusya’nın şu anda Avrupa’ya ihraç ettiği gaz akışlarında sorunlar var. Dolayısıyla Türkiye’yi bu noktada bir merkez kabul edip buranın üstünden Avrupa’ya belki bir gaz sevkiyatı olabilir. Bunun yanında ülkemizde 2023’te Karadeniz gazı olacak. Karadeniz gazı da devreye giriyor. Türkiye bu noktada tıpkı Hollanda gibi bir gaz borsası oluşturabilir. Dünyada gaz fiyatlarının belirlenmesi noktasında da bir üs olabilir. Dolayısıyla bu da Türkiye büyük bir fırsat sunabilir.”

Hibrit fuarcılık deneyimi

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MÜSİAD EXPO’nun hibrit formatta düzenleneceğini aktardı. Ersözlü, fuarda 500’e yakın katılımcı firmanın 90 bin metrekarelik kapalı alanda yer alacağı bilgisini verdi. MÜSİAD EXPO için 3 bin 200 iş insanın kayıt oluşturduğunu anlatan Ersözlü, fuar tarihi yaklaştıkça bu sayının 7-8 bine çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bayraktar TB2 SİHA ziyaretçilerle buluşacak

24 farklı sektörden firmanın ürün ve hizmetlerini sergileyeceği MÜSİAD EXPO’da mili savunma alanında başarılara imza atan BAYRAKTAR TB2 SİHA ziyaretçilerle buluşacak. Bunu yanında Cezeri Uçan Araba ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı birçok proje görücüye çıkacak.