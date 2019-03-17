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Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları tamamlandı

17 Mart 2019 Pazar 21:04
Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları tamamlandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Analig Yüzme grup müsabakaları sona erdi.

Karabük Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara, 10 ilden 175 sporcu katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu yarışmalar için her türlü hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Çetin, "Müsabakalara 10 ilden takım geldi. Dün açılış seansımız oldu. Sabah, öğlen seansları yapıldı. Başarılı olan sporculara başarı belgeleri ve madalyaları verildi. Yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Kendilerine imkan veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden Çetin, ekipleriyle tüm gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Yarışmalarda, erkekler 14 yaş gurubunda Samsun karması birinci, Zonguldak karması ikinci, Amasya karması üçüncü oldu. Erkekler 13 yaş gurubunda Samsun karması birincilik, Bolu karması ikincilik ve Düzce karması üçüncülük elde etti.

Kızlar 14 yaş gurubunda Samsun karması birinci, Bartın karması ikinci ve Karabük karması üçüncü sıraya yerleşti. Kızlar 13 yaş gurubunda ise Samsun karması birinci, Bartın karması ikinci ve Kastamonu karması üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:04
  1. Abdülkadir Çetin
  2. Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları
  3. Karabük
  4. Türkiye Yüzme Federasyonu

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