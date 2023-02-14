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Medya Anadolu Yayıncılar Derneği de 40 uydu ve yerel kanalla kampanyaya katılacak
Medya

Anadolu Yayıncılar Derneği de 40 uydu ve yerel kanalla kampanyaya katılacak

15 Şubat tarihinde depremzedelerin yaralarını sarmak için gerçekleştirilecek yardım kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği bünyesinde hizmet veren medya kuruluşları da katılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:08:00 -
Anadolu Yayıncılar Derneği de 40 uydu ve yerel kanalla kampanyaya katılacak

RTÜK tarafından desteklenen 15 Şubat tarihinde depremzedelerin yaralarını sarmak için gerçekleştirilecek yardım kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği bünyesinde hizmet veren 40 uydu ve yerel kanalda katılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “ Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. 8 büyük televizyon kanalı büyük bir duyarlılık göstermişlerdir. Bizde dernek olarak karınca karaınca üyelerimizle bu yayına destek vereceğiz” diye konuştu.

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