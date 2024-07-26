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Gündem Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 3 ölü
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:21:00 -
Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 3 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

 
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