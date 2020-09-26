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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:37:50 -
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarparak durabilen hafif ticari araçtaki 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul yönüne seyreden Mevlüt B. İdaresindeki 41 UF 588 plakalı hafif ticari araç, Karaçökek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü Mevlüt B. ile aynı araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sırasında araçta bulunan kışlık erzakların yola savrulması nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Aracın çekici yardımıyla kaldırılması ve ekiplerin yolu temizlemesinin ardından trafik normale döndü.

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