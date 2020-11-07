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Aktüel Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Aktüel

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:55:00 -
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı

DÜZCE (AA) - Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.

Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.


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