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Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları

Etkinliğin 8. ayağı Bursa'da gerçekleştirildi

28 Temmuz 2019 Pazar 20:33
Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları

BURSA (AA) - Türkiye Binicilik Federasyonunun yarış takviminde yer alan Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın 8. ayağı Bursa'da yapıldı.

Kestel ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'ndeki Tabiat Binicilik Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 70 at ve 100'den fazla binici katıldı.

Toplam 4 kategoride gerçekleşen yarışmalarda biniciler, parkurdaki engelleri en iyi dereceyle aşmak için mücadele etti.

Kıyasıya geçen yarışmalarda "P2" kategorisinde Ankara Binicilik İhtisas Kulübünden Nil Toros birinci oldu. "P3" kategorisinde Tabiat Binicilik Merkezinden Beril Kılıç birincilik elde ederken, "Yeni Binici" kategorisinde Antalya Binicilik Atlıspor Kulübünden Miray Akın, "Genç Yetişkinler"de ise Ankara Binicilik İhtisas Kulübünden Merve Bağcı rakiplerini geride bıraktı.

Biniciler, Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın tüm ayaklarında elde ettikleri dereceye göre İzmir'de düzenlenecek finalde yarışmaya hak kazanacak.


- Yalım: "Çok iyi neticeler aldık"


Yarışmayı Türkiye Binicilik Federasyonu ile ortaklaşa organize eden Tabiat Binicilik Merkezinin kurucu üyelerinden Burak Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Bursa'nın yanı sıra Antalya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul gibi illerden 10 kulübün 70 atla katıldığını söyledi.

Yalım, etkinliğin iki gün sürdüğünü dile getirerek, "P2, P3, Yeni Binici ve Genç Yetişkinler kategorilerinde engel atlama yarışmaları düzenlendi. Çok iyi neticeler aldık. Burada ve buradan önceki yarışlarda alınan puanlara göre biniciler finalde mücadele edecek. Kazasız belasız, herkes için şenlik havasında geçti." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 20:33
  1. Binicilik
  2. Bursa
  3. Türkiye Binicilik Federasyonu

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