Anadolu Isuzu’nun CitiVolt modeli Anadolu Isuzu’ya bir ödül daha getirdi

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun, başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarının yüksek beklentilerini karşılayan yeni modellerle geliştirdiği elektrikli araçlarının tasarımındaki başarısı ödüller almaya devam ediyor. Şirketin tamamen elektrikli CitiVolt modeli, dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Awards’da Yolcu Araçları kategorisinde “German Design Award Winner” ödülünün sahibi oldu. Citivolt modeli daha önce de Ekim 2023’te Brüksel’de düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te “Güvenli Otobüs” kategorisinde Mükemmellik ödülü kazanmıştı.

Alman Tasarım Konseyi tarafından tasarımın farklı alanlarında üstün başarı gösteren projeleri ve ürünleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen German Design Awards, dünya çapında saygı gören ve küresel pazardaki yenilikçi tasarım gelişmeleri konusunda standartları belirleyen bir uluslararası yarışma olarak konumlanıyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Otomotiv endüstrisi son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisinde ve bizim faaliyet alanımız olan ticari araçlar segmenti de bu dönüşümden etkileniyor. Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz, akıllı fabrika altyapımız, yenilikçi ve çevreci karakterimizin yanı sıra tasarım alanındaki yetkinliğimizle de bu dönüşüme yön veren oyun kurucu markalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. German Design Awards 2024 ödül organizasyonunda tam elektrikli CitiVolt modelimizle almış olduğumuz ödül, tasarım alanındaki gücümüzün göstergesi niteliğinde. Bu modelimiz Ekim ayında da bir başka uluslararası organizasyonda Güvenli Otobüs kategorisinde Mükemmellik ödülünün sahibi olmuştu. Elektrikli araçlarımızla aldığımız bu prestijli ödülleri, şirketimizin yanı sıra sektörümüz ve ülkemize de kazandırdığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz.”

Isuzu CitiVOLT: Sürdürülebilir gelecek için ideal tam elektrikli ulaşım çözümü

Anadolu Isuzu’nun ilk kez 2022 sonbaharında Hannover IAA Transportation fuarında tanıtımını yaptığı 12 metrelik Citivolt modeli işletmecisine oldukça önemli avantajlar sunuyor. Tamamen elektrikli sürüş ve sıfır emisyon özelliklerine sahip olan ve modern hatlarıyla dikkatleri üzerine toplayan CitiVolt modeli ulaşım ve taşımacılık sektörünün büyük ilgisini çekiyor. CitiVolt sahip olduğu yüksek teknoloji özellikleri, zengin donanımı ve sıfır emisyon avantajının yanı sıra alçak tabanlı platformu ve geniş kapıları sayesinde yolcularına tamamen engelsiz bir erişim olanağı sağlıyor. Yüksek performanslı, sessiz ve çevreci elektrik motoru ile daha güçlü olan CitiVolt, ergonomik sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranı ile keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sadece üç saatte hızlı şarj olabilen Citivolt serisi tek şarjda 480 km menzile sahip.

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