Anadolu Isuzu’dan fırsat dolu kampanya

Anadolu Isuzu’nun kasım ayı kampanyasında kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında kamyonlar 140 bin TL’ye 48 aya kadar yüzde 0,99, midibüsler 300 bin TL’ye 60 aya kadar yüzde 1,09 ve otobüsler ise 500 bin TL’ye 60 aya kadar yüzde 1,09 vade farkı ile sunuluyor. Anadolu Isuzu, özel bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında ise yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor. Bu kapsamda kamyonlar 140 bin TL’ye 12 ay, midibüsler ise 140 bin TL’ye 24 ay yüzde 0 faiz imkanı ile satılıyor. Müşteriler, kampanya kapsamındaki fiyatlar ve ödeme koşullarına Isuzu “showroom”larından ulaşabiliyor.